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За 2016 год Иркутский филиал Россельхозбанка направил на развитие малого и микробизнеса региона свыше 2,2 млрд рублей

За 2016 год Иркутский филиал Россельхозбанка выдал на развитие малого и микробизнеса региона свыше 2,2 млрд рублей. В основном заемные ресурсы были направлены на проведение сезонных работ, пополнение оборотных средств предприятий, приобретение транспортных средств и оборудования.

На начало января 2017 года объем кредитного портфеля филиала по данному направлению составил порядка 4 млрд рублей.

В настоящий момент в Россельхозбанке действует более двух десятков программ кредитования бизнеса, что позволяет предпринимателям оптимизировать выбор услуги Банка в зависимости от потребностей предприятия, а так же привлекать средства для финансирования производства и модернизации бизнеса.

«Кроме программы стимулирования кредитования малого и микробизнеса Россельхозбанк предлагает широкую линейку банковских продуктов, адаптированную под различные сегменты бизнеса. Кроме кредитов, Банк предлагает полный комплекс обслуживания, который включает в себя расчётно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, банковские гарантии и многое другое», - отметил директор Иркутского регионального филиала Александр Берковиц.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.