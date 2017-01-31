За 2016 год Иркутский филиал Россельхозбанка направил на развитие малого и микробизнеса региона свыше 2,2 млрд рублей

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За 2016 год Иркутский филиал Россельхозбанка направил на развитие малого и микробизнеса региона свыше 2,2 млрд рублей31 января 2017
За 2016 год Иркутский филиал Россельхозбанка выдал на развитие малого и микробизнеса региона свыше 2,2 млрд рублей. В основном заемные ресурсы были направлены на проведение сезонных работ, пополнение оборотных средств предприятий, приобретение транспортных средств и оборудования.
На начало января 2017 года объем кредитного портфеля филиала по данному направлению составил порядка 4 млрд рублей.
В настоящий момент в Россельхозбанке действует более двух десятков программ кредитования бизнеса, что позволяет предпринимателям оптимизировать выбор услуги Банка в зависимости от потребностей предприятия, а так же привлекать средства для финансирования производства и модернизации бизнеса.
«Кроме программы стимулирования кредитования малого и микробизнеса Россельхозбанк предлагает широкую линейку банковских продуктов, адаптированную под различные сегменты бизнеса. Кроме кредитов, Банк предлагает полный комплекс обслуживания, который включает в себя расчётно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, банковские гарантии и многое другое», - отметил директор Иркутского регионального филиала Александр Берковиц.