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Средний доход жителей Приангарья падает

Среднедушевой доход жителей Приангарья в минувшем году составил 22 тысячи рублей в месяц, что на 500 рублей меньше, чем годом ранее, по предварительной оценке Иркутскстата.

У жителей региона немного снизилась покупательная способность, в декабре на средний доход можно было приобрести 7,5 набора из 33-х продуктов питания. Год назад таких наборов можно было приобрести 8.

Отмечаются изменения и в структуре использования доходов. По сравнению с 2015 годом, доля расходов на оплату товаров и услуг стала больше на 3,1 пункта, до 63,6%. До 17% (против 14,9% годом ранее) вырос удельный вес обязательных платежей и взносов (включая деньги, отосланные по переводам). При этом несколько сократился удельный вес сбережений и денег, оставшихся на руках у населения. На покупку валюты, как и прежде, направлялось 2,8% имевшихся средств.