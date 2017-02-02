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В Братске предъявлено обвинение мужчине, ограбившему салон сотовой связи

Сотрудники следственной части Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Братское» предъявили обвинение фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на торговую точку одной из крупнейших сети магазинов техники.

Следствие установило, что 1 декабря неизвестный мужчина, ворвавшись в салон сотовой связи, расположенный на улице Кирова г. Братска, угрожая двум женщинам-продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил имущество на сумму около 230 тысяч рублей и скрылся.

По факту нападения следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

Подключившиеся к расследованию сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Забайкальского края. Известно, что он в 2013 году освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за совершение аналогичного преступления, совершенного в составе банды.

По сведениям сыщиков, предполагаемый разбойник, совершив противоправное деяние, покинул Братск и уехал в Москву. В ходе дальнейшей оперативной работы полицейским стало известно о том, что мужчина планирует вернуться в Забайкалье железнодорожным транспортом. 21 января сотрудники уголовного розыска провели операцию по его задержанию при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

По ходатайству органов предварительного следствия Братский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.