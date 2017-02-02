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Доступность детских садов в Иркутской области увеличилась на 16,8%

Фото: irkobl.ru

За последние два года в Приангарье на 16,8% увеличилась доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Сегодня детские сады посещают 23564 ребенка этой возрастной категории. Дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в детских садах обеспечены в полном объеме. Всего в регионе детские сады посещают 144 949 детей. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Глава ведомства отметила, что показатель доступности дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет в Иркутской области на 1,01% превышает аналогичный общероссийский показатель, на 1,11% – показатель по Сибирскому федеральному округу.

Для создания новых мест, в том числе и для детей раннего дошкольного возраста, в Приангарье строятся новые детские сады, проводятся капитальные ремонты в действующих.

В 2016 году в области было построено и введено в эксплуатацию восемь детских садов общим количеством 1548 мест: два в Иркутске, три в Иркутском районе, по одному – в Ангарске, Зиме и Шелеховском районе. Проведен капитальный ремонт в четырех детских садах – в Киренском районе, городах Тулун и Саянск, – что позволило дополнительно обеспечить местами 175 детей.

– В 18 муниципальных образованиях региона очередь в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет составляет мене 100 человек. Проблема доступности дошкольного образования для таких детей практически решена в Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Тулунском, Ольхонском районах. По данным на начало 2017 года, очередь там составляет от 5 до 30 человек. Наиболее напряженной ситуация остается в городе Иркутске, Иркутском, Тайшетском и Слюдянском районах, – подчеркнула министр.

Валентина Перегудова также отметила, что Правительством Иркутской области оказывается поддержка лицензированным частным детским садам в виде субсидирования на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг дошкольного образования. В 2016 году на эти нужды из регионального бюджета было направлено 16,4 млн рублей. Субсидии получили семь частных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается более 455 детей.