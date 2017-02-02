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Дружина «Металлург» в Братске подвела итоги работы за год

В Братске подведены итоги работы добровольной народной дружины «Металлург» за 2016 год. Общественное объединение было сформировано на Братском алюминиевом заводе два года назад, позже к металлургам присоединились сотрудники ТЭЦ-6. Сейчас в составе ДНД более 40 человек, среди них есть и представительницы прекрасного пола.

Основная цель, стоящая перед членами добровольной народной дружины «Металлург» - оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах Братска. Кроме того, серьезное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению правонарушений в молодежной среде.

В 2016 году при участии дружинников были задержаны и привлечены к административной ответственности 528 правонарушителей. В ходе совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД были выявлены 56 водителей, припарковавших свои автомобили на тротуарах. За парковку автомашин на газонах были наказаны 9 человек. Со 123 пешеходами, нарушившими правили дорожного движения, проведены профилактические беседы.

Также члены ДНД «Металлург» помогали обеспечивать общественный порядок во время проведения городских культурно-массовых мероприятий и на избирательных участках во время единого дня голосования. В период действия в Братске особого противопожарного режима, дружинники участвовали в тушении мелких возгораний в лесных массивах, прилегающих к городской черте.

В 2016 году члены добровольной народной дружины «Металлург» были поощрены Благодарственными письмами мэра Братска, а самых активных наградили общественной медалью администрации города «За активную гражданскую позицию и патриотизм».

Справка:

На трех сибирских заводах компании РУСАЛ - Братском, Красноярском и Саяногорском - в 2015 году были созданы добровольные народные дружины (ДНД) «Металлург» из числа работников предприятий. Заводчане в свободное от работы время осуществляют патрулирование совместно с сотрудниками полиции. ДНД были зарегистрированы правоохранительными органами как общественные объединения правоохранительной направленности и внесены в реестр народных дружин.