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ИГУ презентует новый институт

Новый институт на старом месте – в понедельник, 6 февраля, в здании бывшего иняза пройдет торжественная презентация Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета.

В структуру Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ входят два факультета: филологии и журналистики и иностранных языков.

Студенты и преподаватели последнего начали учебу в новом здании в январе этого года после того, как ИГУ получил положительное решение Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности в бывшем инязе по адресу: ул. Ленина, 8.

К этому моменту в здании провели ремонт: восстановили спортзал, сделали косметический ремонт библиотеки и гардероба, установили стеклопакеты, а также провели генеральную уборку всех корпусов. С 6 февраля здесь же будет базироваться и факультет филологии и журналистики, который ранее находился в пятом учебном корпусе на улице Чкалова, 2, сообщили в управлении информационной политики ИГУ.

– С начала учебного года занятия на факультете иностранных языков велись в разных корпусах университета, что создавало неудобства студентам и преподавателям как нашим, так и других факультетов и институтов. Сейчас же все возвращается в нормальное и правильное русло, – сказала и.о. директора ИФИЯМ ИГУ Марина Ташлыкова. Управление информационной политики ИГУ