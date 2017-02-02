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Завершается первый этап работ по строительству культурно-просветительского центра им. Святителя Иннокентия в селе Анга

Завершается первый этап работ по строительству культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района. Об этом рассказала министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Уже почти выполнены земляные работы, сделаны монолитный фундамент и часть перекрытий здания культурно-просветительского центра, завершается утепление фундаментов и стен подвала, ведутся работы по обустройству электрощитовой. Полностью проложены наружные сети – канализации, теплоснабжения, водопровода, установлена модульная котельная, выполнен монтаж насосной станции пожаротушения и ёмкостей пожаротушения. На эти работы из бюджета региона выделено около 34,5 млн рублей.

Кроме того, за счет внебюджетных источников частично уже выполнены работы по армированию монолитных стен фундамента с установкой щитов опалубки дома священника, работы по очистке фундаментов разрушенной Ильинской церкви. Сделаны земляные работы по устройству монолитных подпорных стен, приступили к их армированию. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей храма. Работы в настоящее время продолжаются.

Для обустройства автомобильной дороги Качуг - Мыс – Кузнецы, протяженностью 14 км, завершен монтаж водопропускных труб в полном объеме, выполнены насыпи из грунтов, ведется отсыпка дополнительного слоя основания из ПГС. Работы производятся в соответствии с утвержденным графиком, их окончание запланировано на 30 июня 2017 года.

Контроль за сроками и объемами выполняемых работ осуществляется ежедневно специалистами ОГКУ «УКС Иркутской области», министерства строительства, представителями проектной организации.

Для оперативного решения возникающих вопросов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области еженедельно (в том числе с выездом на стройплощадку) проводятся рабочие совещания с участием представителей организаций, участвующих в строительстве.

В настоящее время подготавливается пакет конкурсной документации для определения подрядной организации на выполнение второго этапа строительства здания культурно-просветительского центра. К их выполнению планируется приступить в марте, завершение работ запланировано на июль-август 2017 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.