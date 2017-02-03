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Иркутскэнерго обжалует обвинения в загрязнении реки Ангары в Верховном Суде

ПАО «Иркутскэнерго» не согласно с решением Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.02.2017 о выплати 582 749 рублей штрафа за загрязнение реки Ангары нефтепродуктами.

2 февраля в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго» заявили, что компания планирует подать кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации.

Ранее Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа обязал компанию «Иркутскэнерго» возместить вред, нанесенный реке Ангаре, в размере 582 749 рублей.

Во время проверки Управления Росприроднадзора по Иркутской области обнаружено нарушение требований охраны водных объектов, которое 24 июня 2015 года привело к загрязнению нефтепродуктами Ангару в районе выпуска № 1 филиала ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго».