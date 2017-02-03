Новости

6 самых частых вопросов при вступлении в наследство

Казалось бы, получение наследства — дело пусть и хлопотное, но довольно привычное для россиян. И все же, столкнувшись с этой процедурой впервые, многие теряются. С чего начать? Куда именно и когда обращаться? Какие документы готовить? Разобраться во всех нюансах и тонкостях без юридической «закалки» гражданам бывает очень непросто. На самые популярные вопросы о процессе наследования отвечает адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова).

1. Сколько у меня есть времени, чтобы принять наследство?

По общему правилу — не более 6 месяцев со дня смерти наследодателя или признания его умершим в судебном порядке. Рамки очень жесткие: стоит опоздать всего на сутки, и правовые проблемы гарантированы. Впрочем, при определенных обстоятельствах срок могут продлить. Например, если гражданин, который изначально должен был вступить в наследство по завещанию или по закону, не заявил о своих правах в отведенный период. Тогда шанс завладеть активами покойного появится у следующих по очередности родственников. На прохождение процедуры им выделят дополнительные 3 месяца. Еще одно исключение — когда прямой наследник добровольно отказался от своего статуса либо его отстранили по суду. Другие члены семьи получат полгода на оформление, только теперь уже с даты отказа (отстранения). Если все возможные сроки прошли, но никто из претендентов так и не объявился, имущество объявят выморочным и отдадут государству.

2. Что делать, если я не вступил в наследство вовремя?

Попытайтесь восстановить срок. Закон позволяет это сделать даже спустя несколько лет. Для начала стоит переговорить с наследниками, которым досталось имущество. Если они письменно согласятся принять в свои ряды «опоздавшего», нотариус перераспределит доли и выдаст новые свидетельства. Однако при отказе хотя бы одного родственника проблему придется решать в суде. В рамках разбирательства нужно доказать, - говорит адвокат Олег Сухов, - что для пропуска имелась уважительная причина. К примеру, истец не знал и не мог знать о смерти наследодателя, либо в предоставленные полгода находился на лечении, жил за границей, был в командировке. «Уважительность» в каждой ситуации оценивается индивидуально. Главное — собрать максимум документов, правильно составить заявление и подать его в течение 6 месяцев после того, как препятствие исчезло.

Второй способ вернуть себе наследство — подтвердить, что в нужный период оно было принято фактически. Россияне часто игнорируют стандартную процедуру и начинают пользоваться собственностью покойного, не оформив бумаги у нотариуса. Скажем, сдают доставшуюся квартиру в аренду, делают ремонт на даче, проводят техосмотр машины. С точки зрения ГК РФ, этого достаточно для вступления в права наследования в отношении всего имущества. Но если дело дошло до судебного спора, чтобы выиграть, претендент на активы должен предоставить весомые доказательства. Например, справку о проживании с умершим, квитанции об оплате налогов и ЖКУ, чеки за ремонтные работы, договор найма недвижимости и т.д. Пригодятся и показания свидетелей.

3. С чего лучше начать оформление наследства?

Прежде всего, надо выяснить, оставил ли покойный завещание. Уточните эту информацию у других родственников либо в ближайшей нотариальной конторе: там за отдельную плату организуют поиски. В крайнем случае — подайте запрос в региональную нотариальную палату. Если документ удалось найти, следует обратиться к специалисту, который его заверял, и взять дубликат с отметкой о действительности. Если выяснилось, что завещания не было, отправляйтесь к нотариусу по последнему месту регистрации усопшего. Именно он должен открыть наследственное дело.

На первом приеме достаточно написать заявление о принятии наследства, предъявить свидетельство о смерти наследодателя и справку о его месте жительства, свой паспорт, завещание или документы, подтверждающие родство. Бумаги на имущество можно принести позже. Не получается посетить контору лично? Заверьте заявление и необходимые копии в своем городе, затем направьте их нужному нотариусу заказным письмом. День отправки будет считаться днем принятия наследства.

После этого наследнику останется собрать недостающие справки, оплатить госпошлину и по истечении 6 месяцев забрать свидетельство о праве на наследство.

4. Какие бумаги нужны, чтобы получить в наследство недвижимость?

Во-первых, правоустанавливающие документы на объект. Это может быть свидетельство о госрегистрации права, договор купли-продажи, дарственная, решение суда и пр. Во-вторых, наследнику потребуется отчет о рыночной стоимости недвижимости на дату смерти владельца, а также справка об отсутствии долгов по коммуналке и налогам. Кадастровый паспорт и выписку из ЕГРП, содержащую данные о собственнике, наличии арестов и запрещений, нотариус запросит сам (бесплатно), - резюмирует адвокат Сухов.

5. Сколько денег мне придется потратить на процедуру?

Самой крупной статьей расходов станет пошлина за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство. Для супруга, детей, родителей, братьев и сестер умершего ее размер составит 0,3% от стоимости причитающегося имущества, но не более 100 тыс. рублей, для остальных наследников — 0,6% в пределах 1 миллиона. Таким образом, чтобы получить дом за 10 млн рублей, вдове хозяина придется отдать государству 30 тысяч, а близкому другу, указанному в завещании, — вдвое больше. При этом для отдельных граждан предусмотрены льготы. Например, инвалидам I и II групп положена скидка в 50%, а несовершеннолетние дети вовсе освобождаются от наследственного «оброка».

Дополнительно надо будет оплатить саму оценку имущества (от 3000 руб.) и собственно нотариальные услуги: консультации, помощь в составлении заявления, запросы в различные инстанции, техническое изготовление документов и т.д. Расценки у каждой конторы свои, так что рассчитать все издержки заранее не получится. Для москвичей средний «счет» нотариуса составляет около 10-15 тыс. рублей. А если наследнику не удалось избежать разбирательства, к общей сумме добавятся траты на юриста, экспертов и оплату госпошлин. Они могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

6. У наследодателя был кредит — должен ли я его возвращать?

Должны. По закону вместе с собственностью наследнику передаются и долги покойного. Причем неважно как он вступил в права: фактически или оформил свидетельство через нотариуса. Правда, отвечать по обязательствам придется только в пределах стоимости полученного имущества, - говорит адвокат Олег Сухов. Иными словами, если от усопшего дяди вам досталась машина за 700 тыс. рублей и займ в 1,5 миллиона, вернуть вы должны лишь часть суммы, равную стоимости авто. Платить деньги из своего кармана не нужно. Когда наследников несколько, они погашают задолженность пропорционально своим долям.