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Альфа-Банк обновил карту для молодежи «Next»

Альфа-Банк обновил молодежную карту «Next». Банк предложил своим клиентам совершенно уникальный дизайн – теперь можно заказать прозрачную карту. Кроме того, все карты теперь выпускаются с бесконтактной технологией PayPass.

Оплачивать покупки картой очень удобно, быстро и безопасно. Клиенту надо просто прикоснуться картой к считывающему терминалу на кассе, и покупка будет оплачена практически мгновенно. А если сумма покупки не превышает 1000 рублей, то не нужно будет тратить время на ввод ПИН-кода. Карту можно заказать на сайте банка, и ее доставит курьер.

Для активных и молодых

Молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам в июле прошлого года. За это время было выпущено около 60 000 карт. Банк проанализировал финансовое поведение клиентов молодого возраста, особенности их поведения, транзакционной активности, а также использования удаленных каналов доступа.

«Мы наблюдаем высокую транзакционную активность по картам «Next», клиенты в возрасте 18-25 лет активно пользуются картой при офлайн оплате и в интернете. Кроме того, у молодой аудитории остатки на счетах и вкладах в среднем превышают 45 000 руб. Карта категории MasterCard Standard с чипом разработана с учетом образа жизни и интересов молодого поколения в возрасте от 18 до 25 лет. Стоимость карты составляет всего 10 рублей в месяц. Карту можно оформить при наличии одного из пакетов услуг банка: «Эконом», «Оптимум», «Комфорт» или «Максимум+», - отмечает директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

По ее словам, в топ-5 транзакций по картам «Next» вошли:

1. Супермаркеты

2. Магазины одежды

3. Кафе/рестораны

4. Магазины компьютерной техники

5. Расходы на автотранспорт

Дополнительные возможности

Дебетовая карта «Next» для молодых и активных людей, вступающих во взрослую жизнь, собрала самые привлекательные для молодой аудитории предложения. Владельцам карты предоставлено целый спектр дополнительных возможностей.

Так, они могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка «Альфа-Мобайл». Мобильный банк кроме основных операций, таких как переводы средств, оплата услуг и т.д., дает возможность общаться с банком в онлайн-чате прямо в приложении, что для молодой аудитории сегодня очень важно. Любые платежи можно совершать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно.

В комплекте с картой держатель карты может получать cтильный браслет с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Также для клиентов предусмотрены скидки до 30% в модных магазинах и кафе от партнеров банка, среди которых Бургеркинг, Киноход, магазины одежды и многие другие.

Подробнее о карте «Next» можно узнать на сайте Альфа-Банка, в отделениях банка, на официальных страницах банка в социальных сетях, чате мобильного банка «Альфа-Мобайл» или по телефону колл-центра.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.



По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.



По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.