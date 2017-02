Новости

Сбербанк стал победителем в рейтинге Private Banking and Wealth Management Survey 2017 авторитетного журнала Euromoney

Сбербанк стал победителем рейтинга, посвященного частному банковскому обслуживанию и услугам по управлению частными активами (Private Banking and Wealth Management Survey 2017), который проводит авторитетный журнал Euromoney. Сбербанк занял высшую строчку рейтинга, став лучшим банком для частного банковского обслуживания состоятельных клиентов в России (Best Private Banking Services in Russia 2017).

Рейтинг Euromoney проводится на основе опроса в различных регионах среди основных участников рынка. Участники опроса оценивают работу своих конкурентов в заданных категориях. Итоги на региональном и мировом уровне подводит экспертная комиссия Euromoney.

В этом году Сбербанк победил в 7 номинациях по России из 15:

· Best private banking services overall («За лучшее комплексное частное банковское обслуживание состоятельных клиентов»)

· Net-worth-specific services («Обслуживание клиентов определенной категории») в категории «суперсостоятельные клиенты» (от 1 до 5 млн долл. США)

· Asset Management («Управление активами»)

· Commercial Banking Capabilities («Возможности в сфере коммерческого банкинга»)

· Philanthropic Advice («Консультирование в сфере благотворительности»)

· SRI/Social Impact Investing («Социальное инвестирование»)

· Innovative Technology – Back Office Systems («Инновационные технологии – системы бэк-офиса»)

В России в составе Группы Сбербанк индивидуальные финансовые решения для удовлетворения потребностей в различных сферах состоятельным частным клиентам предоставляет Sberbank Private Banking.

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking, прокомментировала: «Это уже третья награда банка от профессионального сообщества в области private banking за последние полгода. В октябре 2016 года Sberbank Private Banking стал лучшим банком в сегменте private banking[1] в России по версии журнала Global Finance, а в августе 2016 года занял высшую строчку в рейтинге российских банков индустрии private banking по версии журнала Forbes. Стоит отметить, что для участия в рейтинге Euromoney невозможно выдвигать самих себя – можно номинировать только своих конкурентов. Так что наша победа – это выбор финансового сообщества, и нам очень приятно, что оно в очередной раз высоко оценило нашу работу. Мы планируем и далее непрерывно совершенствовать сервис и расширять продуктовое предложение, чтобы максимально качественно и эффективно отвечать на клиентский запрос».

Euromoney – международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора из более чем 100 стран. Euromoney регулярно проводит опросы экспертов рынка и составляет рейтинги, которые считаются наиболее авторитетными в отрасли.