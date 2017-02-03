Многофункциональный центр ДОСААФ может появиться в Иркутске. Мэр города Дмитрий Бердников поддержал проекты регионального отделения ДОСААФ России. 2 февраля он провел встречу с председателем этого объединения Алексеем Лыковым, а также посетил новый учебный корпус, посмотрел оборудованные кабинеты, спортзал, выставку военной техники, пообщался с воспитанниками учреждения.

Иркутский ДОСААФ не первый год реализует инвестпроекты, позволяющие объединению улучшать свою материально-техническую базу и условия для занятий. В перспективе – реализация еще нескольких проектов. Один из них – создание многофункционального центра военно-патриотического воспитания, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Мы хотим сделать этот центр, чтобы в одном месте расположить практически все: и авиационный клуб, и полевой лагерь, и стрелковый тир, и полосу препятствий, и многое другое. Здесь можно собирать детей со всех школ города, - рассказал Алексей Лыков. Он также подчеркнул, что в России таких центров пока нет, есть только пилотный проект в Ярославле.

Дмитрий Бердников предложил проработать детали проекта и совместными усилиями сделать многофункциональный центр ДОСААФ в Иркутске.