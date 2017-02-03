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ФНС России разъяснила порядок налогообложения в случае гибели или разрушения объекта недвижимости

В связи с обращениями по вопросам налогообложения имущества физических лиц в случае гибели или разрушения объекта недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения) ФНС России разъясняет.

Датой прекращения налогообложения разрушенного объекта недвижимости признается дата снятия такого объекта с государственного кадастрового учета, полученная налоговыми органами из органов Росреестра (статья 408 НК РФ). Объект снимается с кадастрового учета на основании акта обследования, подготовленного кадастровым инженером. Одновременно проводится государственная регистрация прекращения прав на данный объект в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

При этом налогоплательщику не требуется дополнительно информировать налоговые органы о прекращении существования объекта недвижимости и представлять документы, подтверждающие факт его разрушения (справка местной администрации, акт обследования БТИ, постановление органов пожарного надзора и т.п.).