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Называть происходящее сегодня с рублем девальвацией некорректно

Минфин дал новые оценки того, какими будут основные параметры бюджета 2017 года в зависимости от применения или не-применения временного бюджетного правила.

Как известно, бюджет-2017 сверстан, исходя из стоимости барреля нефти в 40 долларов и среднегодового валютного курса 67.5 рубля за один доллар. Между тем уже сегодня, когда российская нефть стоит 52 доллара за баррель, курс доллара колеблется в диапазоне 59.3–60.9 рубля. Если цена нефти поднимется до 55 долларов, равновесное значение доллара окажется на уровне 58 рублей. В таких условиях сбалансировать бюджет-2017 не получается.

Применение бюджетного правила позволяет при цене 55 долларов ослабить курс до 64.9 рубля за доллар и при дальнейшем росте цены до 58 долларов сбалансировать бюджет при курсе около 64 рублей за доллар. Эта модель заставила СМИ заговорить о планах Минфина и ЦБ РФ девальвировать рубль на 10 процентов.

Между тем, говорить о девальвации некорректно, поскольку девальвация подразумевает «официальное снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями». Поскольку сегодняшний курс рубля в России считается плавающим, правильным будет отказаться от термина «девальвация» с тянущимся за ним негативным шлейфом и оперировать понятиями «обесценивание/подорожание».

Итак, что мы имеем по факту? На самом деле, ничего принципиально нового. Вместо того чтобы говорить о девальвации как о целенаправленной политике финансовых властей, сегодняшние действия Минфина и ЦБ РФ следует рассматривать как рутинные расчеты в поисках подходящих вариантов для точного исполнения параметров бюджета-2017.

Расчеты строятся на сегодняшних нефтяных ценах и на предположении о том, что в 2017 году они продолжат расти. Однако способов повлиять на этот процесс у России нет. И если завтра нефтяные цены пойдут вниз (из-за того, что договоренности стран ОПЕК будут нарушены, или из-за того, что американские нефтяные компании увеличат объемы добычи, или по какой-либо другой причине), тогда сегодняшнее укрепление рубля сменится обесцениванием. И параметры бюджета в изменившихся условиях нужно будет пересчитывать по-новому.

Но сегодня финансовые власти исходят из того, что цены на нефть будут выше 40 долларов за баррель, и ставят себе цель постепенно ослабить рубль до приемлемого уровня, при котором возможно стабилизировать бюджет. Ближайший ориентир – это названные выше 64 рубля за доллар. Именно эту цель преследуют «информационные интервенции» на валютном рынке – сформировать среднесрочный тренд на ослабление рубля.

Между тем, скупки валюты в рамках бюджетного правила может оказаться недостаточно для реализации усилий по снижению курса рубля. Если вместо ожидаемых 10 процентов рубль ослабнет только на 1-2 процента, Центробанку придется всерьез задуматься над тем, чтобы возобновить на рынке валютные интервенции. Впрочем, мы предполагаем, что в ближайший месяц этого точно не случится.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов внешние факторы. Снижение нефтяных цен может привести к обесцениванию рубля – причем, темпы обесценивания могут оказаться выше планов ЦБ РФ. С другой стороны, отмена западных санкций подтолкнет рубль к росту (хотя подобный вариант развития событий маловероятен в ближайшей перспективе). Минимальный рост при этом может составить от 1 до 5 процентов, тогда как оптимистичный вариант предполагает 5-10-процентый рост. Примечательно, что этот прогноз агентство Bloomberg опубликовало в тот же день, когда агентство Reuters опубликовало официальные расчеты Минфина РФ.

Кстати, тот же самый Bloomberg в начале года поставил российский рубль на второе место в списке лидеров по росту стоимости по отношению к доллару США. По итогам первого полугодия потенциал укрепления рубля оценивался в 6.5%.

Как мы видим, на валютном рынке действует набор факторов внутреннего и внешнего характера. Итоговый результат будет зависеть от того, какие из них окажутся решающими. Единственное, о чем можно говорить с полной уверенностью, – в сегодняшних условиях запланированные действия Минфина и ЦБ РФ приведут к постепенному ослаблению рубля. Мы ожидает к концу первого квартала достижение уровня в 62 – может быть, 63 рубля за доллар. Дальнейшая динамика будет зависеть, в первую очередь, от того, к каким дополнительным действиям прибегнут российские финансовые власти.



Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».