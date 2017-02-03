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Центробанк России очередной раз воздержится от снижения ключевой ставки

Скорее всего, в пятницу Центробанк России очередной раз воздержится от снижения ключевой ставки и оставит ее на уровне 10% годовых.

Регулятору будет необходимо продлить паузу, чтобы оценить динамику потребинфляции в январе – месяце, когда исторически наблюдается значительный рост цен в т.ч. на фоне индексации тарифов. Так, с 1 по 23 января индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 0,5% м/м, что контрастирует с целью ЦБ РФ за весь 2017 год в 4%. К тому же, регулятор, как правило, воздерживается от принятия решений в рамках промежуточных заседаний (без соответствующей публикации доклада о денежно-кредитной политике и последующей пресс-конференции). Возобновления тренда по снижению ставки стоит ждать не ранее 2 квартала.

Что касается влияния планов Минфина по наращиванию резервных фондов на решение ЦБ, то вряд ли пополнение резервных фондов окажет существенное влияние на курс рубля и, соответственно, монетарную политику в среднесрочной перспективе. С высокой вероятностью ЦБ РФ практически не будет выходить на открытый рынок и продаст Минфину валюту из золотовалютных резервов страны (с недавних пор Минфин не имеет права самостоятельно выходить на рынок и за пополнением/расходованием резервных фондов должен обращаться к Центробанку). В результате этого, размер ЗВР почти не изменится т.к. при их подсчете используются и средства в резервных фондах. Фактически, ЦБ РФ в рамках этих действий лишь передаст Минфину право распоряжаться частью резервов. На текущий момент вероятность достижения инфляции 4% к концу 2017 года остается очень высокой. Считаю это базовым сценарием развития ситуации.

Нигматуллин Тимур, финансовый аналитик, Группа компаний "ФИНАМ"