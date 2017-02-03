Новости

Альфа-Банк усовершенствовал функционал торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0.

Альфа-Банк усовершенствовал функционал торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0. Торговые роботы — услуга, предназначенная для трейдеров, которая позволяет задействовать большие массивы историч

Альфа-Банк усовершенствовал функционал торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0. Торговые роботы — услуга, предназначенная для трейдеров, которая позволяет задействовать большие массивы исторических данных для анализа и расчета наиболее успешных биржевых стратегий.

В Альфа-Директ 4.0 торговые роботы могут использоваться как в качестве аналитического ресурса (в помощь трейдеру), так и в качестве «искусственного интеллекта», который запрограммирован на самостоятельное совершение операций в соответствие с выбранным торговым алгоритмом.

В первом случае клиент Альфа-Директ имеет возможность оценить прибыльность своих идей. Робот моделирует ситуацию торгов на протяжении заданного промежутка времени и рассчитывает финансовый результат: прибыль или убыток. Используя эти знания, трейдер может принимать взвешенные решения на бирже.

Во втором случае клиент выбирает и запускает в работу готовые алгоритмы из библиотеки Альфа-Директ, которая с января 2017 года пополнилась новыми статистически успешными торговыми стратегиями. Отмечается, что «искусственный интеллект» обладает рядом преимуществ по сравнению с человеком: это «железная» дисциплина (у робота нет слабостей — плохого настроения, страха или азарта), непрерывность работы и стопроцентный контроль позиций (робот одинаково хорошо торгует разными инструментами по разным правилам, сокращая общие риски).

Также роботы высвобождают время трейдера и снимают с него необходимость постоянного наблюдения за рынком, поэтому они могут использоваться для совершения рутинных сделок, в то время как внимание трейдера сосредоточено на контроле приоритетных операций или поиске других доходных алгоритмов.

«Сфера применения наших роботов в биржевой торговле сегодня очень широка. Начинающим трейдерам роботы дают возможность накопить опыт торгов, минимизируя финансовые потери от ошибок. Также они удобны тем, что не требуют умения программировать. Недавно мы расширили библиотеку готовых роботов для того, чтобы оказать нашим клиентам поддержку в ведении эффективных и прибыльных торгов. Трейдеры — профессионалы используют роботов для анализа своих стратегий или диверсификации брокерского счета по различным инструментам и алгоритмам», — отмечает директор по операциям с ценными бумагами в сети INTERNET Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

Пользователям брокерской платформы Альфа-Директ 4.0 функционал торговых роботов предоставляется бесплатно (на условиях доступа к торгам).

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

еских данных для анализа и расчета наиболее успешных биржевых стратегий.

В Альфа-Директ 4.0 торговые роботы могут использоваться как в качестве аналитического ресурса (в помощь трейдеру), так и в качестве «искусственного интеллекта», который запрограммирован на самостоятельное совершение операций в соответствие с выбранным торговым алгоритмом.

В первом случае клиент Альфа-Директ имеет возможность оценить прибыльность своих идей. Робот моделирует ситуацию торгов на протяжении заданного промежутка времени и рассчитывает финансовый результат: прибыль или убыток. Используя эти знания, трейдер может принимать взвешенные решения на бирже.

Во втором случае клиент выбирает и запускает в работу готовые алгоритмы из библиотеки Альфа-Директ, которая с января 2017 года пополнилась новыми статистически успешными торговыми стратегиями. Отмечается, что «искусственный интеллект» обладает рядом преимуществ по сравнению с человеком: это «железная» дисциплина (у робота нет слабостей — плохого настроения, страха или азарта), непрерывность работы и стопроцентный контроль позиций (робот одинаково хорошо торгует разными инструментами по разным правилам, сокращая общие риски).

Также роботы высвобождают время трейдера и снимают с него необходимость постоянного наблюдения за рынком, поэтому они могут использоваться для совершения рутинных сделок, в то время как внимание трейдера сосредоточено на контроле приоритетных операций или поиске других доходных алгоритмов.

«Сфера применения наших роботов в биржевой торговле сегодня очень широка. Начинающим трейдерам роботы дают возможность накопить опыт торгов, минимизируя финансовые потери от ошибок. Также они удобны тем, что не требуют умения программировать. Недавно мы расширили библиотеку готовых роботов для того, чтобы оказать нашим клиентам поддержку в ведении эффективных и прибыльных торгов. Трейдеры — профессионалы используют роботов для анализа своих стратегий или диверсификации брокерского счета по различным инструментам и алгоритмам», — отмечает директор по операциям с ценными бумагами в сети INTERNET Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

Пользователям брокерской платформы Альфа-Директ 4.0 функционал торговых роботов предоставляется бесплатно (на условиях доступа к торгам).

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.