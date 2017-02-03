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7 млн. рублей заплатит директор отеля за слив бытовых отходов вблизи озера Байкал

2 февраля 2017г. Ольхонский районный суд признал директора отеля виновным в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, предусмотренном ч.1 ст. 247 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проведенной прокуратурой Ольхонского района проверки соблюдения экологического законодательства.

Суд установил, что мужчина, фактически осуществляя руководство мини-отелем «Байкал» в Ольхонском районе, допустил слив бытовых отходов вблизи озера Байкал.

Несмотря на непризнание вины, на основании исследованных судом доказательств по уголовному делу, подсудимый признан виновным. Ему назначен штраф, от которого он освобожден ввиду применения акта об амнистии, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Судом также удовлетворен иск прокурора района, в соответствии с которым осужденному предстоит возместить ущерб, причиненный окружающей среде в размере свыше 7 млн. рублей.

Наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество оставлен до полного погашения ущерба.