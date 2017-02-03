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СКБ-банк вошел в ТОП-5 крупнейших региональных банков по объему привлеченных вкладов

ИД «КоммерсантЪ» опубликовал рейтинг крупнейших банков России по объему привлеченных вкладов на 1 января 2017 года. Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк стоит на 5-м месте. В общероссийском рэнкинге банк занимает 30-ю позицию, что подтверждает как высокий уровень клиентского сервиса, так и выгодные условия депозитов.

Портфель вкладов граждан в СКБ-банке на сегодняшний день достиг показателя в 74,9 млрд рублей, что превышает показатель, опубликованный «Коммерсантом» на 1 октября 2016 года на 5 млрд рублей.

Рейтинги крупнейших банков страны опубликованы на сайте «КоммерсантЪ»