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Житель Иркутской области оштрафован за продажу арестованного автомобиля

Жителя поселка Балаганска Иркутской области осудили за незаконное отчуждение имущества, подвергнутого судебным приставом описи и аресту, и оштрафовали.

Суд обязал мужчину выплатить около 40 тыс. рублей долга по кредитной карте в пользу одного из коммерческих банков, однако тот не спешил погашать долг. С целью исполнения требований судебного решения судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника марки ВАЗ 21063. Хозяина автомобиля назначили ответственным хранителем.

Достоверно зная об обязанности хранения арестованного имущества, но не желая передавать его судебному приставу для последующей реализации в счет погашения задолженности, должник продал машину и потратил деньги на собственные нужды.

В отношении незадачливого «предпринимателя» возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), которое по окончании расследования направлено в суд.

Итогом судебного рассмотрения явился обвинительный приговор. Гражданину Ф. назначен штраф в размере 6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.