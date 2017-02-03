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Курсы валют в Иркутске: 3 февраля минимальный курс продажи доллара составил 59,65 руб., евро - 64,14 руб

3 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,84-59,4 рубля за доллар, курс продажи составил 59,65-62,26 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 63 коп. и составил 59,4 рубль. Такой курс покупки предложил Крона-Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 70 коп. и составил 59,65 руб. По такому курсу доллар продают Примсоцбанк и Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,7-63,75 рубля за евро, курс продажи составил 64,14-67,15 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 88 коп. и составил 63,75 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 81 коп. и составил 64,14 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.