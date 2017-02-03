Новости

Курсы валют в Ангарске: 3 февраля минимальный курс продажи доллара 59,65 руб., евро - 64,14 руб

3 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,89-59,3 рубля за доллар, курс продажи составил 59,65-62,26 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 75 коп. и составил 59,3 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 55 коп. и составил 59,65 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,42-63,75 рубля за евро, курс продажи составил 64,14-67,15 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 100 коп. и составил 63,75 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 94 коп. и составил 64,14 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.