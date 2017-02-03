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В Иркутской области главврача больницы обвиняют в должностном преступлении

В г. Бодайбо Иркутской области в отношении главного врача медучреждения возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ.

По версии правоохранителей, с ноября 2014 года по июль 2016 года главврач медучреждения, являясь должностным лицом, действуя из корыстной заинтересованности, злоупотребил своими должностными полномочиями. Больница по договору оказывала платные услуги клиентам частного медицинского центра в связи с отсутствием возможности проведения последним ряда исследований. Директором этого медцентра является жена главврача.

С целью сокращения расходов ее фирмы на оплату произведенных больницей услуг он занизил их стоимость на сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что расследование уголовного дела продолжается.