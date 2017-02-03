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В Иркутском районе оштрафован стоматолог без лицензии

Прокуратура г. Шелехова проверила соблюдение требований ФЗ о лицензировании медицинской деятельности и установила, что местный житель был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и с 2008 года оказывал гражданам стоматологические услуги в частном кабинете, принадлежащем его матери.

В 2013 году в связи с уходом матери на пенсию стоматолог продолжил семейный бизнес по лицензии, принадлежавшей матери, срок действия которой истек 30.12.2012, и за получением новой лицензии в министерство здравоохранения Иркутской области не обращался.

По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, предусмотренного ч.2 ст.14.1 КоАП РФ, прокуратура г. Шелехова было возбудила дело об административном правонарушении, заявление направлено в арбитражный суд, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, назначил наказание в виде 4 тысяч рублей штрафа.