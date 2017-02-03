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В Иркутской области будут судить лесоруба, нанесшего 470 тысяч рублей ущерба лесфонду РФ

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений и покушении на перевозку заведомо незаконно заготовленной древесины в целях сбыта.

Как установили правоохранители, в марте 2016 года с целью прикрытия незаконной деятельности мужчина приобрел подложные лесозаготовительные документы, якобы выданные ему ОГАУ «Тайшетский лесхоз», после чего сформировал бригады рабочих на заготовку леса, введя их в заблуждение о наличии разрешения на рубку, и, обеспечив необходимым инвентарем и транспортом, осуществлял незаконную рубку лесных насаждений в районе с. Джогино Тайшетского района. Спилив более 100 сосен, нарушитель причинил лесному фонду РФ ущерб на сумму более 470 тыс. рублей.

После совершения незаконной рубки с целью извлечения материальной выгоды от сбыта древесины дал указание нанятым работникам осуществить вывозку древесины на территорию пункта приема и отгрузки ООО «Иркит», расположенного в п. Шиткино, на принадлежащих ему автомобилях.

По пути следования к месту отгрузки автомобили с лесом задержали полицейские.

В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ущерб, причиненный преступлением, не возмещен, в связи с чем Тайшетским межрайонным прокурором подготовлен иск, который будет заявлен в ходе судебного следствия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.