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Иркутская область готовится к летней оздоровительной кампании 2017 года

Фото: irkobl.ru

В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2017 года. На территориях сформированы межведомственные комиссии. Задачи на предстоящий летний сезон обсудили в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями на заседании областной межведомственной оздоровительной комиссии под председательством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.

На совещании заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан отметила, что с 1 января вступил в силу Федеральный закон об изменениях в законодательстве в сфере организации отдыха и оздоровления детей, который более четко распределил обязанности и степень ответственности организаторов детской оздоровительной кампании. В частности, отмечено, что федеральные органы власти должны определять основные направления государственной политики в данном направлении, например, утверждать примерные положения и методические рекомендации об организации отдыха детей, осуществлять контрольные функции.

На региональные органы власти возложены обязанности по реализации государственной политики по детскому отдыху и осуществление контроля за соблюдением соответствующего законодательства на уровне субъектов Российской Федерации, а также по формированию и ведению реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.

Изменения коснулись и организации детских туристических групп. В законе появилось понятие туристского маршрута. Требования к таким маршрутам, обязательные для туроператоров и турагентств, должен будет устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Замминистра подчеркнула, что создание безопасных условий пребывания детей, присмотра и ухода за ними, организация питания, перевозка к местам отдыха и обратно, соответствие санитарным нормам и требованиям антитеррористической защищенности содержания детей и работников, а также соответствие квалификации работников профстандартам или квалификационным требованиям теперь вменено организациям отдыха и оздоровления детей по федеральному законодательству.

Валентина Вобликова сообщила, что в настоящее время проводится работа по приведению областного законодательства в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. Создана рабочая группа по подготовке предложений для внесения изменений в отдельные законодательные акты Иркутской области в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей.

Также на видеоконференции было отмечено, что приемка организаций отдыха и оздоровления детей в текущем году будет проводиться с рядом изменений, в частности будут ужесточены требования противопожарной безопасности и санитарного законодательства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.