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Жители Бодайбо встретились с министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов и заместитель министра Светлана Иевлева в рамках рабочего визита в Бодайбинский район провели в Бодайбо прием граждан по личным вопросам, в котором приняла участие заместитель главы муниципалитета Марина Краморенко.

Фото: irkobl.ru

На прием министра пришли 12 жителей города и района, их интересовали вопросы организации перевозок, детского летнего отдыха, оплаты вознаграждения приемным родителям.

Четыре семьи, где воспитываются приемные дети, поставили вопрос по повышению размера выплаты на содержание ребенка под опекой и размера вознаграждения приемным родителям, а также оздоровления приемных детей летом. Владимир Родионов пояснил, что министерством разработаны все необходимые документы, в феврале проекты нормативных актов по повышению выплат будут рассмотрены на заседании профильного комитета Законодательного Собрания, и пригласил приемных родителей отдохнуть в августе этого года в летнем лагере «Мандархан» во время специализированной смены.

Все обращения оформлены поручениями для дальнейшей работы, поставлены на особый контроль министра.

Также в ходе визита в Бодайбинский район Владимир Родионов посетил Комплексный центр социального обслуживания населения Бодайбо и Бодайбинского района и Управление социальной защиты населения, обсудив с коллективами предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки, перспективы развития учреждений.

Владимир Родионов и Светлана Иевлева побывали в Бодайбинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в поселке Мамакан и проверили работу отделения временного пребывания комплексного центра. Министр пообщался с клиентами дома-интерната, ознакомился с условиями проживания граждан и предоставлением услуг, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Кроме того, Владимир Родионов обсудил предстоящий летний оздоровительный сезон в детском оздоровительном лагере «Звездочка» с первым заместителем мэра Бодайбо и района Игорем Крицким.

- В муниципальном детском оздоровительном лагере «Звездочка» ремонт идет второй год, в том числе и за счет средств областного бюджета по программе укрепления материально-технической базы оздоровительных учреждений Иркутской области. В 2015 году капитально отремонтирован один корпус. В 2016 году организован ремонт второго корпуса, пищеблока, водозабора. Летом 2017 года лагерь примет на отдых ребят. Администрацией района рассматривается возможность организации в оздоровительном лагере специализированной смены для детей с ограниченными возможностями, которые воспитываются в семьях, - отметил министр.