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С начала года в полицию обратилось более 50-ти жителей Иркутской области с заявлениями о совершении мошенничеств посредством сайтов купли-продажи

Днём 2 февраля в полицию обратился 49-летний житель посёлка Мегет. Мужчина сообщил, что наинтернет-сайте он увидел объявление о продаже сварочного аппарата.

Позвонив продавцу, он договорился о перечислении 25 тысяч рублей предоплаты. После перевода денег продавец внезапно перестал отвечать на звонки и удалил объявление. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что номер продавца зарегистрирован в Свердловской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают, что с начала года в полицию обратилось более 50-ти граждан с заявлениями о совершении мошенничеств посредством сайтов купли-продажи.