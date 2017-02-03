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Иркутянин заплатит 40 тысяч рублей штрафа за опасную перевозку пассажиров по Байкалу

Иркутский районный суд оштрафовал местного жителя на 40 тыс. рублей за опасную перевозку пассажиров по озеру Байкал. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предусмотренном ч.1 ст. 238 УК.

Судом установлено, что в июне 2016 года на озере Байкал мужчина, в качестве судоводителя платно перевозил пассажиров на теплоходе "Колос" по маршруту Листвянка – Большие Коты – Листвянка.

При этом, данные услуги не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Так, у мужчины не имелось соответствующей лицензии для занятия данным видом деятельности; не было произведено техническое освидетельствование и классификация судна; на судне были произведены конструктивные изменения без предварительного согласования с Речным Регистром на предмет их безопасности; ограждение палубы судна и леерное ограждение не соответствовали требованиями безопасности.

Кроме того, на судне имелась бытовая установка сжиженного газа, была устроена сауна, которая не соответствовала требованиям безопасности, а также было нарушено хранение горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В соответствии с заключением судебной эксплуатационно-технической экспертизы, проведенной ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей", эксплуатация судна "Колос" в акватории озера Байкал являлась опасной для жизни и здоровья перевозимых пассажиров, поскольку оно по своим техническим критериям, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными спасательными средствами не соответствовало установленным требованиям.

Несмотря на это, мужчина пошел на неоправданный риск, занявшись перевозкой пассажиров, поставив таким образом их жизни и здоровье под угрозу.

С учетом мнения государственного обвинения, личности виновного, ранее не судимого, отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.