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Инвестиционная инфляция в Приангарье за 2016 год превысила показатели по стране

За 2016 год продукция инвестиционного назначения (включая затраты, услуги) в Приангарье стала дороже на 4,7% по сравнению с декабрем 2015г. В Иркутскстате отмечают, что в целом по стране и в СФО уровень инфляции в этой сфере был ниже ( на 3,2% и 1,4% соответственно).

В органе статистики связывают это с тем, что цены производителей в строительстве в регионе росли чуть быстрее, увеличившись на 7,6% (в стране и Сибири – на 6,6%). Кроме того, определенное влияние на опережение оказала прочая продукция, имеющая отношение к капитальным вложениям.

В Иркутской области она стала дороже на 10,2%, в то время как по России прирост составил всего 1,1%, а суммарно по регионам Сибири даже отмечалась дефляция: снижение на 17%.

Одна из составляющих инвестиционной инфляции оказывала сдерживающее влияние: и в стране, и в Сибири, и в Приангарье машины и оборудование инвестиционного назначения приобретались чуть дешевле, чем год назад (на 2,2%).