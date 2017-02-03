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На чьих подворьях в Иркутской области содержится скот?

В хозяйствах всех категорий Иркутской области на начало 2017г. имелось 274,8 тыс. голов крупного рогатого скота, 189,6 тыс. свиней, 101,4 тыс. овец и коз, подсчитали в Иркутскстате.

Сельскохозяйственные организации, давно утратившие ведущую роль в животноводстве, сохраняют лидирующие позиции лишь в свиноводстве, за счет специализации Усольского районного муниципального образования. На долю сельхозорганизаций приходится 56% областного поголовья свиней, 23% крупного рогатого скота, 3,3% овец и коз.

Крупный и мелкий рогатый скот содержатся, главным образом, на личных подворьях (соответственно 61% и 74% общего наличия). И треть всех свиней выращивают личные хозяйства. Во многих городских округах и на севере области (Катангский, Нижнеилимский, Мамско-Чуйский районы) разведением КРС и свиней занимается только население. Если говорить о поголовье овец и коз, то перечень таких районов дополнят еще 6 муниципальных образований с экономикой неаграрного типа (МО г. Бодайбо и района, Чунское районное и Усть-Кутское МО, Киренский, Слюдянский и Шелеховский районы).

Активно развиваются фермерские хозяйства, постепенно увеличивая свою долю в областном поголовье. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей содержится 16% крупного и 23% мелкого рогатого скота, каждая десятая свинья.

В Братском, Заларинском, Ольхонском и Усть-Удинском районах фермерам принадлежит значительная часть скота всех видов. Хотя в целом фермеры Приангарья за год сократили поголовье свиней на 19%, во многих районах (из-за отказа сельхозорганизаций от свиноводства) на долю фермерских подворий приходится 20-30% районного поголовья свиней (Тулунский, Жигаловский, Зиминский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Боханский районы). А в Усть-Кутском МО – 36%, Кучугском – 43%, Черемховском – 50%.

Кое-где фермеры взяли на себя задачу разведения овец и коз. От этих животных отказались многие сельхозорганизации. Фермеры Заларинского, Ольхонского, Осинского районов сосредоточили у себя треть районного наличия овец и коз, Нукутского, Иркутского, Черемховского, Усть-Удинского районов – 38-45%.

После подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи будет получена подробнейшая информация о наличии и структуре скота у всех сельхозпроизводителей.