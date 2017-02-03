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В Иркутской областной клинической больнице открыто отделение травматологии за 73,8 млн рублей

Во втором палатном блоке Иркутской областной клинической больницы открыто отделение травматологии. Сегодня медицинское учреждение посетил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка, вице-спикеры ЗС Андрей Лабыгин и Кузьма Алдаров, депутаты областного парламента.

Фото: irkobl.ru

Как сообщил главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин, новое отделение будет оказывать скорую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата, в том числе и по сочетанной травме – когда у пациентов не только переломы, но и повреждения внутренних органов. До открытия нового подразделения пациенты зачастую размещались в профильных отделениях больницы.

Отделение рассчитано на 30 коек и оборудовано всем необходимым. Для пациентов предусмотрены 1-,2-,3- и четырехместные палаты, в каждой имеется санузел и раковина, в палатах повышенной комфортности – душевая кабина. Все кровати функциональные, снабжены электрическим приводом, на каждой противопролежневый матрас.

Отделение укомплектовано дефибриллятором с функциями кардиомонитора и кардиостимулятором. Перевязочный и гипсовый кабинет оборудованы современными столами для медицинских манипуляций и бестеневыми лампами. В специализированной операционной – современный ортопедический стол, мощный микроскоп, позволяющий работать одновременно хирургу и двум ассистентам, и рентгеновский аппарат типа C-дуга – цифровая система высокого разрешения и мощности, обеспечивающая удобный доступ к любой анатомической зоне и позволяющая делать 3D-реконструкции прямо на операционном столе. Кроме того, для отделения приобретен набор современного хирургического инструментария.

Второй блок ИОКБ был сдан после реконструкции в апреле 2016 года. По поручению Губернатора Сергея Левченко был разработан план поэтапного оснащения палатного блока современным медицинским высокотехнологичным оборудованием.

В октябре прошлого года на эти цели из областного бюджета было выделено 240 миллионов рублей.

Олег Ярошенко сообщил, что на оснащение отделения травматологии вместе с операционной ушло 73,8 млн рублей. Это средства областного бюджета, которые были выделены на оснащение второго блока больницы. Открытие этого отделения – ключевой этап в реализации областной программы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В регионе создана сеть центров, позволяющих быстро и эффективно оказывать медпомощь на дорогах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– В Иркутской области не хватало такого травматологического медицинского центра первого уровня. Самые сложные случаи будут направляться сюда. Я бы сказал, что проведена достаточно филигранная работа по финансированию реконструкции этого палатного блока и закупке оборудования. Теперь работы завершены. Ожидаем от врачей, чтобы максимальное количество людей могли выжить и выйти из больницы здоровыми, - отметил Сергей Левченко.



