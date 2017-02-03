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Александр Битаров подписал постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное питание шольников Иркутской области в два раза

Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров подписал постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное школьное питание до 30 руб. В настоящее время предоставление бесплатного питания осуществляется из расчета стоимости питания 15 рублей в день на одного учащегося.

Фото: irkobl.ru

Поручение о повышении стоимости школьного питания для малообеспеченных и многодетных семей было дано Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко по итогам доклада председателя рабочей группы по подготовке системных предложений для адресной поддержки детей Валентины Вобликовой.



Постановление вступит в силу с 1 сентября 2017 года, для того чтобы исключить неудобства для родителей с повторным сбором документов для предоставления льготы.

Родители детей, получающие ежемесячное пособие на ребенка как малоимущие, документы на бесплатное питание предоставлять не обязаны, потому как вся информация о них уже содержится в Электронном социальном регистре населения Иркутской области, сообщают в пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.



Как сообщалось ранее, по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Правительстве региона с октября 2016 года действует рабочая группа по вопросу увеличения объемов финансирования бесплатного питания школьников из областного бюджета. В составе группы над проектом закона работали помимо специалистов министерства социального развития, опеки и попечительства и министерства образования заместитель Председателя Законодательного Собрания региона, председатель комитета по здравоохранению регионального парламента Андрей Лабыгин, председатель комитета по социально-культурному законодательству, член комиссии по контрольной деятельности Ирина Синцова, уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Светлана Семенова.