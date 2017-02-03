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Портфель срочных вкладов Сбербанка в Приангарье вырос за прошлый год почти на 15 процентов

Портфель срочных вкладов Сбербанка на территории Иркутской области за 2016 год вырос почти на 15 процентов. В абсолютном выражении прирост составил 14 млрд. рублей и составил 97,8 млрд. рублей.

- Сбербанк предлагает гибкие условия по вкладам, максимально учитывающие особенности использования денежных средств клиентом, - комментирует заместитель управляющего Иркутского отделения Сбербанка Дарья Ефимова. – Срочные вклады принимаются как в офисах банка, так и дистанционно: открыть депозит можно с помощью устройств самообслуживания, системы интернет-банка Сбербанк Онлайн и в его мобильном приложении.

Напомним, что онлайн-вклады отличаются от стандартных депозитов Сбербанка повышенной по сравнению со стандартными депозитами банка процентной ставкой. С подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.