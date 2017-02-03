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Жители Приангарья могут воспользоваться правом бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года

Жители Иркутской области до конца февраля могут бесплатно оформить в собственность жилое помещение. 1 марта 2017 года истекает срок бесплатной приватизации жилья. В дальнейшем воспользоваться таким правом смогут только льготные категории граждан.

«Сейчас в Государственной Думе РФ находится на рассмотрении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до 2020 года для дитей-сирот, граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным до 2012 года, и жителей Крыма и Севастополя. Данный законопроект был одобрен депутатами в первом чтении. Для граждан, не принадлежащих к данным категориям, последним днем заключения договора о передаче жилого объекта в частную собственность станет 28 февраля. Учитывая то, что на подготовку и сбор необходимых для бесплатной приватизации документов требуется время, жителям региона, желающим воспользоваться своим правом, лучше не откладывать проведение данной процедуры», – отмечает начальник юридического отдела филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Эльвира Байрамова.

Приватизация жилья – бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Право на приватизацию жилья есть не у всех, проживающих в помещении, а только у нанимателя и членов его семьи. Оформить бесплатно в собственность квартиру из государственного или муниципального жилищного фонда можно только один раз. Для этого гражданину, получающему жилое помещение в собственность, необходимо заключить договор о передаче (приватизации) с органами государственной власти или органами местного самоуправления. Нотариального удостоверения договора передачи не требуется.

Как сообщают в филиале Кадастровой палаты по Иркутской области, оформлению в собственность не подлежат жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, расположенные в общежитиях, а также служебные жилые помещения.

Право собственности на жилое помещение возникает с момента внесения Росреестром соответствующей записи в Единый реестр недвижимости.

Зарегистрированное право дает владельцу недвижимости возможность совершать любые имущественные сделки: куплю-продажу, дарение, мену, завещание. В случае, если гражданин отказался от права на бесплатную приватизацию, за ним сохраняются права на бессрочное владение и пользование жилым помещением по договору социального найма.

В 2016 году всего по Иркутской области было приватизировано 7174 жилых помещений, в том числе по г. Иркутску и Иркутскому району - 1374. Общая площадь приватизированного жилья составила 353424,1 м2 (по Иркутску и Иркутскому району - 67203,6 м2).

О необходимых документах для осуществления учетно-регистрационных действий жители региона могут узнать по телефону круглосуточной "горячей линии" Росреестра: 8 (800) 100-34-34. Звонки по России бесплатные.

Подать заявление на государственную регистрацию прав можно в офисах «Мои документы». С адресами и графиками работы офисов можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.