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В Приангарье организатор межрегиональных групп угонщиков люксовых внедорожников предстанет перед судом (видео)

Фото: 38.мвд.рф/news/item/9388826/

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ангарска – предполагаемого организатора двух межрегиональных групп лиц, специализировавшихся на кражах премиальных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края.

Деятельность групп, состоявших из 10 жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Улан-Удэ, была пресечена в 2015 году сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области с коллегами из территориальных органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области.

По ходатайству органов предварительного следствия суд вынес решение об аресте всех фигурантов дела. В дальнейшем грамотно построенная тактика следствия позволила правоохранителям установить все звенья цепи криминального автобизнеса – от исполнителей до сбытчиков похищенного.

При обыске сотрудники ОВД обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых высокотехнологичная дорогостоящая спецтехника – программаторы и ретрансляторы ключей зажигания, сканеры и подавители сигнала GSM, блокирующих работу спутниковых охранных комплексов, а также похищенные автомобили, спрятанные, в основном, в лесном массиве либо арендованных гаражах.

Значительная часть похищенных автомобилей уже возвращена благодарным законным владельцам. Вместе с тем следователями установлено, что часть украденных иномарок злоумышленники успели сбыть за рубеж. По данным фактам приняты меры по возвращению похищенного потерпевшим, в том числе по каналам Интерпола.

В результате преступных действий 15 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей.

В настоящее время все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия законного решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Видео: 38.мвд.рф