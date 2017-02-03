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«Галерея В. Бронштейна» приглашает иркутян на АРТ-субботу 11 февраля

11 февраля в 17:30 в залах «Галереи В. Бронштейна» пройдет АРТ-суббота. Традиционное мероприятие состоится в рамках выставки «Легенды» Народного художника России Виталия Смагина.

В действующей экспозиции по-настоящему раскрыта одна из главных тем в творчестве мастера - мифы и предания народов Прибайкалья. На протяжении всей жизни художник выделял ее особо: «Легенды, сказания, улигеры раскрывают многоцветный мир наших предков. К мифу я обращаюсь не как к картине, иллюстрирующей устное повествование.

Мне бы хотелось, чтобы мои работы через живопись, цвет, через живописную пластику передавали доброе начало человека».

Поддерживая и развивая тему древних сказаний, в формате АРТ-субботы пройдет просмотр документального фильма "Легенды Байкала" молодого российского режиссера Юлии Бывшевой. Сама она родом из Забайкалья, выросла в Якутии, а затем переехала в Москву, где училась во ВГИКе в мастерской известного режиссера-документалиста Сергея Мирошниченко. Решение снимать фильм о Байкале Юлия приняла по совету своего педагога. В 2014 году ее картина «Легенды Байкала» участвовала в конкурсной программе международного кинофестиваля документальных и научно-популярных фильмов "Человек и природа" им. В.Г. Распутина, где получила спецприз Министерства природных ресурсов Иркутской области.

– В основе картины лежат реальные герои: настоящие люди, живущие и работающие на Байкале. Их истории в первую очередь сформировали картину, а потом уже легенды места. Для меня весь Байкал и все эти люди – огромная находка. Красивые люди, я бы сказала, – отмечает Юлия Бывшева.

После кинопоказа режиссер подробно расскажет о том, где и как проходили съемки фильма, а также поделится историями, которые не попали ленту.

Событие состоится при поддержке Иркутского областного кинофонда.