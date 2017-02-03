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РУСАЛ завершил сертификацию инновационного вагона-хоппера из алюминия

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.

Проект вагона (модель 19-1244) разработан РУСАЛом совместно с вагоностроительной компанией «РМ Рейл» и «Арконик СМЗ» и предназначен для перевозки более 50 видов сыпучих грузов. Право на его серийный выпуск «РМ Рейл» получил в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

Алюминиевый вагон-хоппер обладает целым набором уникальных характеристик по сравнению с аналогами: коррозийная стойкость, более высокая грузоподъемность (превышает аналоги на 3-9 тонн и составляет 79 тонн), срок службы – 32 года, больше на 6 лет. Благодаря балансу между этими характеристиками экономия на перевозку одной тонны груза в среднем составляет до 10%.

Согласно подсчетам РУСАЛа, для конструкции одного вагона-хоппера потребуется 5,7 тонны алюминия.

Следующим этапом для начала эксплуатации хопперов станет производство опытной партии на заводе АО «Рузхиммаш» (входит в «РМ Рейл»). После этого грузовые операторы проведут подконтрольную эксплуатацию алюминиевых вагонов.

«Алюминиевый хоппер – уникальный вид вагона для российских железных дорог с целым рядом преимуществ, которые будут высоко оценены грузоперевозчиками. РУСАЛ не останавливается на достигнутом и совместно с партнерами работает над созданием вагона-цистерны и полувагона из алюминиевых сплавов. В настоящий момент ведется расчет экономических моделей проектов с разработкой концепций выхода на рынок», – отметил директор РУСАЛа по сбыту на рынках России и стран СНГ Роман Андрюшин.

«Уже на стадии опытных разработок потребители проявили интерес к новой модели, в первую очередь за счет улучшенных технических характеристик хоппера, которые делают его использование долгосрочным и выгодным. Теперь в планах – передать 70 вагонов в опытную эксплуатацию нашим партнерам и продолжить разработку других видов подвижного состава из алюминиевых сплавов», – отметил генеральный директор «РМ Рейл» Павел Овчинников.

Справка:

Компания «РМ Рейл» (www.rmrail.ru) – один из ведущих интегрированных производителей специализированного грузового подвижного состава полного цикла для железных дорог. Входит в состав корпорации «Русские машины». Основные предприятия: АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», ООО «РМ Рейл Транс» и АО «РМ Рейл Инжиниринг». Предприятия находятся в Мордовии и Хакасии.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).