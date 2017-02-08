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Впервые «в плюсе». Кредиты населению показали рост в 2016 году

В 2016 году кредитование населения в России показало положительную динамику: банки выдали на 1,1% больше кредитов, чем годом ранее. Об этом сообщили на пресс-ланче управляющие ВТБ24 в Иркутске и Братске Владимир Чернышев и Дмитрий Степаняк.

Россияне постепенно возвращаются к потребительской модели поведения. По словам Дмитрия Степаняка, кредитование населения стало единственным сегментом, показавшим рост по итогам года. Финансирование бизнеса по-прежнему «в минусе».

«Основным драйвером роста кредитования населения стала ипотека, – отметил управляющий ВТБ24 в Братске. – 2016 год по объемам выдачи ипотечных кредитов практически сравнялся с выдачами докризисного 2013 года. Показателей рекордного 2014-го пока достичь не удалось. Но динамика очень позитивная».

Дмитрий Степаняк отметил, что результаты ВТБ24 по кредитованию населения значительно лучше, чем в целом по банковскому сектору: банк показал прирост на 9,8% (151 миллиард рублей), а группа ВТБ (ВТБ24, ВТБ Розничные продукты, Почта Банк) – на 11,5%.

Для ВТБ24 в Иркутской области год также оказался успешным в части кредитования. За год банк выдал 36,4 тысячи кредитов на общую сумму 17,7 млрд рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели выдач предыдущего года.

«Наибольшую динамику выдач показали кредиты наличными: объемы выдач выросли вдвое, до 11 миллиардов рублей. Ипотека приросла на треть – до 3,6 млрд рублей», – рассказал управляющий ВТБ24 в Иркутске Владимир Чернышев.

Фото Андрея Фёдорова