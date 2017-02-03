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Альпари и Сергей Карякин продлили сотрудничество

Международный финансовый бренд Альпари и российский гроссмейстер Сергей Карякин продлили сотрудничество. Новый договор предусматривает финансовую поддержку до 31 декабря 2017 года и станет ключевой материальной опорой для подготовки и участия Сергея во всех значимых международных шахматных турнирах текущего года, включая серию игр в Ставангере, Кубок мира, Grand Chess Tour и многие другие.

В ноябре прошлого года миллионы любителей шахмат внимательно следили за сражением двух сильнейших гроссмейстеров — Сергея Карякина и Магнуса Карлсена — на первенстве мира в Нью-Йорке. Классическую часть поединка россиянин завершил вничью (6:6), уступив норвежцу только на тай-брейке. В конце декабря 2016 года Сергей сумел стать чемпионом мира по блицу на первенстве планеты в Дохе, обыграв в личной встрече Карлсена и обойдя его на финишной прямой.

Сейчас Сергей Карякин является одним из самых известных и популярных спортсменов в России. Он приобрел поклонников своего таланта во многих странах мира и совершил переворот, вновь сделав шахматы престижным видом спорта в нашей стране. Сергей Карякин, которому всего лишь 27 лет, не оставляет надежд вернуть шахматную корону в Россию и уже скоро начнет готовиться к следующему турниру претендентов.

Напомним, что Альпари стала первым и ключевым спонсором перспективного отечественного гроссмейстера Сергея Карякина в 2012 году. За годы сотрудничества (2012-2016 гг.) молодой спортсмен сумел добиться впечатляющих результатов: выиграл множество супертурниров, вошел в десятку сильнейших шахматистов мира, дважды участвовал в турнире претендентов, что само по себе является уникальным достижением, став вторым в 2014 году и победив в 2016 году.

При поддержке Альпари на период подготовки к ключевым шахматным турнирам текущего года Сергей Карякин получит возможность усилить тренерский штаб и улучшить тренировочную базу, чтобы добиться долгожданной победы в борьбе за звание чемпиона мира. Кроме того, в рамках сотрудничества с Альпари Сергей Карякин посетит ряд городов России и проведет в местных шахматных центрах мастер-классы, поделится своими опытом с начинающими спортсменами.

«Мы рады, что Альпари принимает участие в восстановлении статуса России как самой интеллектуальной страны в мире. И в шахматах, и в трейдинге важно думать и побеждать, к тому же это полезное жизненное кредо для каждого из нас. Наше решение продолжить сотрудничество с Сергеем Карякиным в качестве ключевого спонсора является логичным и закономерным. К титулу чемпиона мира по шахматам мы шли вместе долгие годы и не намерены отступать. Мы, как и прежде, верим в талант и выдающиеся способности Сергея и обязательно поддержим его в этот ответственный момент», — отметил председатель Наблюдательного совета Альпари Борис Шилов.

«Приятно видеть, как шахматы вновь становятся популярным и востребованным видом спорта в России. Я лично в этом убедился, ощутив мощный прилив поддержки от болельщиков во время чемпионата мира по шахматам. Этот опыт был крайне важен для меня, он позволит мне в следующий раз идти к цели более уверенно и осмотрительно. Сегодня, получая всестороннюю поддержку, я уверен, что главная цель моей жизни — титул чемпиона мира по шахматам — близка как никогда», — подчеркнул гроссмейстер Сергей Карякин.

О бренде Альпари

На сегодняшний день Альпари — это влиятельный глобально интегрированный бренд, а его продукты, сервисы и товарные знаки входят в число самых признанных и узнаваемых в финансовой индустрии. Согласно исследованиям «Интерфакс-ЦЭА», Альпари с 2011 года с большим отрывом удерживает лидерство на российском рынке. Альпари обслуживает более 1 млн клиентов из 150 стран и имеет более 80 офисов по всему миру. Во многих странах компании бренда Альпари доминируют как по числу клиентов, так и по объему торговых операций. По итогам 2016 года совокупный торговый оборот Альпари превысил $1 трлн.

Важно отметить, что поддержка спорта всегда была и остается одним из приоритетов Альпари. В разное время бренд был спонсором футбольного клуба английской премьер-лиги West Ham United (Лондон), национальной сборной России по биатлону, парусной регаты World Match Racing Tour, баскетбольной команды New York Knicks, хоккейного клуба New York Rangers, самой известной спортивной арены в мире Madison Square Garden (Нью-Йорк) и многократных чемпионов России по футболу ФК «Зенит» и ФК «Спартак».