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Александр Битаров подписал документы, регламентирующего деятельность пунктов приема и отгрузки древесины в Иркутской области

Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров подписал постановление, утверждающее ряд подзаконных актов к закону «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины». Этими нормативными документами устанавливаются порядок постановки на учет и снятие с учета данных пунктов; порядок ведения открытого реестра пунктов; порядок ведения учета принятой, переработанной и отгруженной древесины; порядок предоставления отчетности о принятой, переработанной и отгруженной древесине; порядок и сроки проверки такой отчетности.

Постановка на учет вновь создаваемых пунктов приема, переработки и отгрузки древесины производится на основании заявления, которое подается в территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской области. При принятии решения о постановке пункта на учет терротдел в течение пяти рабочих дней выдает заявителю соответствующее свидетельство.

Ведение открытого реестра пунктов приема, переработки и отгрузки древесины осуществляется минлесом Приангарья. Порядком устанавливается список сведений, которые должны содержаться в реестре, а сам он размещается в открытом доступе на сайте министерства.

Учет древесины организует руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, осуществляющий ее прием, переработку и отгрузку. В порядке называются обязательные документы, которые лесозаготовитель должен предоставить при сдаче партии леса. Древесина учитывается по объему в кубических метрах с точностью не менее чем до 0,1 м3, а также по количеству. Данные обязательно должны заноситься в книгу учета.

Отчеты о принятой, переработанной и отгруженной древесине предоставляются в терротделы регионального министерства лесного комплекса ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Отчет считается принятым и прошедшим проверку, если декларируемые данные совпадают с данными в информационной системе контроля прохождения древесины Иркутской области и Единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.