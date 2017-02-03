Новости

Sberbank CIB вышел на рынок драгметаллов Индии

Sberbank CIB сообщает, что Sberbank (Switzerland) AG успешно поставил первые партии золотых слитков в Джайпур, Мумбаи (27 января) и Нью-Дели (30 января) для индийских корпоративных клиентов, которые уполномочены проводить импортные операции с драгоценными металлами Министерством торговли и промышленности Индии.

В дальнейшем Sberbank CIB намерен расширять свои деловые отношения с компаниями и финансовыми институтами Индии, увеличивая как текущую клиентскую базу, так и точки поставок драгметаллов. В 2017 году планируется поставить 20-25 тонн золота в 20 городов по всей стране.

Sberbank (Switzerland) AG в качестве контрагентов будет работать с уполномоченными государством компаниями и финансовыми учреждениями, авторизованными Резервным банком Индии, предлагая золотые и серебряные слитки для индийских потребителей. Экспортные операции с серебром начнутся в конце первого квартала текущего года.

Андрей Шеметов, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB, вице-президент, отметил: «Сбербанк всегда занимал передовые позиции на рынке драгоценных металлов в России. В то же время мы последовательно расширяем свое международное присутствие, и выход на азиатские рынки для нас – еще один серьезный шаг в этом направлении. Минувшей осенью мы получили статус международного члена Шанхайской биржи золота (SGEi), одного из мировых центров физической торговли золотом. Выход на индийский рынок драгметаллов, второй в мире после Китая по объему спроса на золото, имеет первостепенное значение для увеличения масштаба наших товарных операций».

Sberbank является одним из крупнейших операторов на российском рынке драгоценных металлов, предоставляя полный спектр услуг по операциям с драгоценными металлами для корпоративных клиентов и финансовых институтов по всему миру. Торговля на товарных рынках – одно из стратегических направлений деятельности для Sberbank CIB, и его руководство стремится создать крупнейшего регионального игрока в данном сегменте.

Для реализации данных планов Sberbank CIB продолжает развивать хаб по торговым операциям на товарных рынках в Швейцарии, который будет поддерживать деятельность московского центра по торговле драгоценными металлами. Хаб будет сфокусирован на международных поставках физического металла, финансировании маршрутов таких поставок по всему миру и выработке решений по управлению рисками. Работа центров в Москве и Цюрихе обеспечит Группу Сбербанк значительной гибкостью в принятии решений, позволив обеспечивать поставки из обеих локаций. По прогнозам Sberbank CIB, в 2017 году он сможет поставить 50-60 тонн золота в слитках в Азию.