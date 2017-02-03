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В Иркутской области при получении взятки в размере 2,5 млн. рублей задержаны мэр и заместитель мэра Казачинско-Ленского района

2 февраля при получении взятки в особо крупном размере в сумме 2 500 000 рублей для себя и должностных лиц муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» за совершение действий, выразившихся в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, оплате по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском районе» задержан первый заместитель мэра муниципального образования Иркутской области "Казачинско-Ленский район".

По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело.

3 февраля по подозрению в совершении указанного преступления задержан мэр муниципального образования «Казачинско-Ленский район».

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При проведении обыска в жилище первого заместителя мэра МО изъята крупная сумма денежных средств (2 575 000 рублей).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения.