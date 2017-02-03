В Иркутске будет расширен перечень муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ

В первом квартале 2017 года в Иркутске планируется расширить перечень муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональные центры.

В ближайшее время жители областного центра смогут подавать документы и получать результаты по следующим новым услугам:

- принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно;

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов муниципального нежилого фонда Иркутска.

В настоящее время 40 муниципальных услуг предоставляются в отделениях МФЦ в Иркутске по следующим адресам:

1. ул. Трактовая, дом 35;

2. ул. Декабрьских Событий, дом 117;

3. ул. Гоголя, дом 45;

4. ул. Байкальская, дом 340/1;

5. бул. Рябикова, дом 22А;

6. мкрн. Юбилейный, дом 19/1;

7. ул. Верхняя Набережная, д. 10.

Подробно о графике приема отделений можно уточнить по тел. 8-800-1000-447 (звонок бесплатный) или на сайте http://mfc38.ru.