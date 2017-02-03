В Иркутске будет расширен перечень муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ

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В Иркутске будет расширен перечень муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ3 февраля 2017
В ближайшее время жители областного центра смогут подавать документы и получать результаты по следующим новым услугам:
- принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно;
- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов муниципального нежилого фонда Иркутска.
В настоящее время 40 муниципальных услуг предоставляются в отделениях МФЦ в Иркутске по следующим адресам:
1. ул. Трактовая, дом 35;
2. ул. Декабрьских Событий, дом 117;
3. ул. Гоголя, дом 45;
4. ул. Байкальская, дом 340/1;
5. бул. Рябикова, дом 22А;
6. мкрн. Юбилейный, дом 19/1;
7. ул. Верхняя Набережная, д. 10.
Подробно о графике приема отделений можно уточнить по тел. 8-800-1000-447 (звонок бесплатный) или на сайте http://mfc38.ru.