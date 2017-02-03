В центре Иркутска открыли Дом учителя

Дом учителя открылся в Иркутске 3 февраля. Он станет образовательным центром как для педагогов, так и для учеников и родителей. Поздравили с важным событием педагогическую общественность мэр областного центра Дмитрий Бердников, председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова, заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.

- Безусловно, открытие «Дома учителя» – важное событие для нашего города. В этих стенах созданы все условия для общения педагогов всех возрастов и поколений, что даст им возможность чаще встречаться, обсуждать перспективы развития профессии педагога, - отметил глава города Дмитрий Бердников. - Со своей стороны мы будем делать все возможное для дальнейшего строительства школ и детских садов, улучшения материальной базы учреждений образования.

На встрече с педагогами Дмитрий Бердников предложил создать местный рейтинг лучших учителей математики, физики и других предметов.

- Если нет принципиальных возражений, то даю поручение нашему департаменту образования в ближайшее время разработать положение по такому конкурсу. В сентябре этого года такие рейтинги уже можно составить. И тогда мы соберемся здесь с победителями и участниками, чтобы обсудить, насколько это было полезно для иркутских учителей, - подчеркнул мэр.

На ремонт помещения Дома учителя и оснащение современным оборудованием из городского бюджета было затрачено около 4,5 млн рублей. Здесь есть творческая гостиная, лекционный зал, кабинеты для проведения различных мастер-классов и выставок.

- В ближайшее время в Доме учителя будут реализовываться такие проекты, как «Деловые встречи», «Гостиная талантов», - рассказал начальник департамента образования города Иркутска Александр Костин. - Мы будем сюда приглашать не только учителей, но и талантливых детей, родителей для обмена опытом, проведения творческих мастерских.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, Дом учителя расположен по адресу: ул. Литвинова, 14. Телефоны: +7(3952)24-38-57, +7(3952)24-32-16. ​