В центре Иркутска открыли Дом учителя

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В центре Иркутска открыли Дом учителя3 февраля 2017
- Безусловно, открытие «Дома учителя» – важное событие для нашего города. В этих стенах созданы все условия для общения педагогов всех возрастов и поколений, что даст им возможность чаще встречаться, обсуждать перспективы развития профессии педагога, - отметил глава города Дмитрий Бердников. - Со своей стороны мы будем делать все возможное для дальнейшего строительства школ и детских садов, улучшения материальной базы учреждений образования.
На встрече с педагогами Дмитрий Бердников предложил создать местный рейтинг лучших учителей математики, физики и других предметов.
- Если нет принципиальных возражений, то даю поручение нашему департаменту образования в ближайшее время разработать положение по такому конкурсу. В сентябре этого года такие рейтинги уже можно составить. И тогда мы соберемся здесь с победителями и участниками, чтобы обсудить, насколько это было полезно для иркутских учителей, - подчеркнул мэр.
На ремонт помещения Дома учителя и оснащение современным оборудованием из городского бюджета было затрачено около 4,5 млн рублей. Здесь есть творческая гостиная, лекционный зал, кабинеты для проведения различных мастер-классов и выставок.
- В ближайшее время в Доме учителя будут реализовываться такие проекты, как «Деловые встречи», «Гостиная талантов», - рассказал начальник департамента образования города Иркутска Александр Костин. - Мы будем сюда приглашать не только учителей, но и талантливых детей, родителей для обмена опытом, проведения творческих мастерских.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, Дом учителя расположен по адресу: ул. Литвинова, 14. Телефоны: +7(3952)24-38-57, +7(3952)24-32-16.