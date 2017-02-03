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Ипотечный рынок преодолел последствия кризиса

По оценкам АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев 2016 года вырос почти на 30% - до 1,475 трлн рублей. Около 860 тыс. семей улучшили жилищные условия.

Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок. Ставки выдачи по ипотечным кредитам в конце 2016 года составили 12-12,5%, а в среднем за год – около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 году. Таким образом, ставки по ипотечным кредитам достигли уровня 2014 года. Ипотечные ставки в рыночном сегменте (на приобретение жилья на вторичном рынке) снизились за год на 1,5-2 п.п.

Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на высоком уровне. На 01.12.2016 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,8% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими развитыми странами. В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 90 дней и более постепенно снижается – по итогам 2015 года она составляла 3%, а максимальное значение доли просроченной ипотечной задолженности 90+ было зафиксировано в 2010 году – 7,1%.

Можно констатировать, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса начала 2015 года и в 2017 году перейдет к росту. Мы ожидаем, что по итогам 2017 года объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн рублей, а ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже.

Рынок ипотечного кредитования остается высококонцентрированным. Тем не менее, на фоне усиления конкуренции между участниками ипотечного рынка за 2016 год уровень концентрации несколько снизился - доля трех крупнейших ипотечных кредиторов снизилась на 4,5 п.п. с 79,3 до 74,9%.