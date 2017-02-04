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«АктивКапитал Банк» выдал клиентам первые карты «Мир»

С февраля «АктивКапитал Банк» начал выдавать карты национальной платежной системы «Мир». Оформить такую карту для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты клиенты теперь могут в любом офисе Банка.

«Являясь одним из участников российской национальной платежной системы, «АктивКапитал Банк» приступил к эмиссии карт «Мир» и в ближайшее время начнет предоставлять услуги эквайринга в этой системе. Карты платежной системы «Мир» полностью соответствуют мировым стандартам безопасности и не зависят от внешних факторов. Такая карта особенно удобна для получения пенсии или зарплаты - выпуск и обслуживание пенсионной и зарплатной карты «Мир» в нашем Банке осуществляются бесплатно», - отмечает Заместитель Председателя Правления ПАО «АК Банк» Алексей Кошарский.

Держателям карты «Мир» доступны привычные сервисы: пополнение счета карты, снятие наличных через банкоматы, оплата товаров и услуг, в том числе через интернет. Как и по другим карточным продуктам Банка, на остаток средств на счете карты «Мир» будут ежемесячно начисляться проценты. За снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах любых банков и за услугу sms-информирования Банк комиссию не взимает.

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.