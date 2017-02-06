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Химфармзавод в Иркутской области арестовали за долги по налогам

Фото: urban3p.ru

Судебные приставы арестовали здание химико-фармацевтического завода в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический заводом» не производил налоговые отчисления. За прошлый года сумма задолженности по налогам составила более 29 млн рублей.

Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода.

Имущество организации предварительно оценено в 33 млн рублей.

В пресс-службе УФССП России по Иркутской области сообщают, что для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты.

После оценки недвижимость будет передана на реализацию.