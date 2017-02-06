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Жители Приангарья объединяются для работы и отдыха

Всероссийская сельскохозяйственная перепись в Иркутской области учла 1182 некоммерческих объединения граждан (садоводческих, огороднических, дачных) со средней площадью земли по 21,7 га, сообщает Иркутскстат.

Объединения сконцентрированы вокруг крупных городов, помогая горожанам отдохнуть от шума и суеты, поработать на земле и насладиться плодами своих трудов. В Ангарском городском муниципальном образовании их 147, в Иркутске – 87, а Иркутском районе – 334. В МО г. Братска – 98 объединений, в Шелеховском районе - 83.

Такие объединения создаются для отдыха и работы на земле, совместного решения различных хозяйственных вопросов (дороги, водо- и энергоснабжение, охрана и т.д.). Они имеются не во всех муниципальных образованиях. Отсутствуют, например, кое-где на севере (Казачинско-Ленский и Катангский раоны), а также во многих земледельческих районах, где местные жители и без того имеют возможность выращивать цветы, овощи и другие сельхозкультуры. Нет таких объединений в Балаганском, Жигаловском, Заларинском, Кучугском, Куйтунском, Ольхонском, Усть-Удинском районах. А на весь Усть-Ордынский бурятский округ – лишь одно объединений в Эхирит-Булагатском районе.

Некоммерческие объединения существенно различаются по площади.

В Слюдянском районе – самый скромный размер, всего 1,3 га. А в Усть-Илимском районе – 124,5 гектара, разница почти стократная. Второй по ранжиру, Братский район, также заметно уступает лидеру, имея в среднем на одно подобное объединение по 53 гектара.

В г. Усть-Илимск и Нижнеилимском районе объединения граждан на огородно-садово-дачной ниве имеют в среднем более 30 гектаров. Невелики объединения в северном Мамско-Чуйском районе (2,3 га), а также в Черемхово, Свирске, Саянске, МО г. Бодайбо и района, Усть-Кутском МО (6-9 га).