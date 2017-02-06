Новости

Что пили жители Иркутской области в 2016 году?

За 2016год населению Приангарья было продано почти 17 млн. литров алкогольных напитков (в пересчете на абсолютный алкоголь – спирт), по 7 литров на душу. По сравнению с 2015 годом потребление алкоголя снизилось на 3,2%, подсчитали в Иркутскстате.

Самым популярным напитком является пиво, его (в натуральном выражении) продано 147,9 млн. литров. Этому слабоалкогольному напитку существенно уступают водка, включая ликероводочные изделия (16,5 млн. л) и винодельческая продукция (14,7 млн. л). Немало продается также напитков, изготовленных на основе пива (11,7 млн. л). Заметно проигрывают алкогольным лидерам коньяк, шампанское, другие напитки.

В структуре алкогольного потребления, с учетом объемов продажи и крепости напитков, на пиво приходится 43%, водку и ликеры – 38%, винодельческую продукцию – 10%.

А шампанское, как напиток для самых торжественных случаев, составляет лишь 2% суммарного алкогольного потребления.