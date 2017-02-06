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Банк УРАЛСИБ сообщает об изменении реквизитов обслуживающего подразделения Банка России

Банк УРАЛСИБ сообщает об изменении с 6 февраля 2017 года реквизитов обслуживающего подразделения Банка России (наименования и БИК).

Начиная с 6 февраля 2017 года клиентам в расчетных документах необходимо указывать новые реквизиты:

Наименование: ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000

Номера банковских счетов получателей изменяются, согласно приложениям.

Изменения связаны с переводом Федеральным казначейством банковских счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Московской области и Управлению Федерального казначейства по г. Москве в Отделении 1 Москва (БИК 044583001), на расчетно-кассовое обслуживание в Главное управление Банка России по Центральному Федеральному округу (БИК 044525000).